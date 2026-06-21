НБС: Каждый второй житель юга Молдовы живет за чертой бедности.

Данные Национального бюро статистики показывают, что каждый второй житель южной части Республики Молдова живет за чертой бедности.

Наиболее уязвимы пожилые люди и многодетные семьи. Власти утверждают, что у них уже есть ряд правовых мер для поддержки нуждающихся, но трудоустройство — лучшее решение, передает tvrmoldova.md

"Даже на пенсию не проживешь, если дома ничего нет. В прошлом месяце я купила лекарств от давления и диабета на 600 леев, они очень дорогие", - говорит местная жительница Наталья Канацой.

В 2025 году уровень бедности в сельской местности составил 40%, что почти вдвое выше, чем в городах. От отсутствия работы страдают самые молодые.

«У нас есть коровы, мы доим коров, продаём молоко, оно дешёвое — 6-7 леев, но 7 леев хватает зимой, а сейчас это большая редкость, я продаю его даже за 5,80. В селе нет работы, её мало. Мы доим коров, продаём молоко, и это весь наш доход, мы живём на эти деньги. Мы можем зарабатывать 3000, 2000 и 1000 леев», - отмечает другая жительница села.

Национальное бюро статистики также показывает, что в 2025 году более 31% населения жили в условиях абсолютной бедности, а более 15% — в условиях крайней бедности. Экономические эксперты утверждают, что уровень бедности снизился, и мы наблюдаем небольшое улучшение ситуации.

Веачеслав Ионицэ, экономический эксперт: "Почти половина населения страны находится в той или иной форме бедности: либо это денежная бедность, когда у них нет минимальных средств для поддержания жизни на самом низком уровне, либо это неденежная или многомерная бедность, а некоторые находятся в одной форме бедности и в другой: нет надлежащего жилья, нет доступа к коммунальным услугам, нет необходимых денег".

Власти заявляют, что у них есть ряд социальных мер, но приоритетом остается трудоустройство большего числа людей.

Наталья Плугару, министр труда и социальной защиты: "Для нас это субсидии, которые мы предлагаем работодателям, работникам, транспортные субсидии. Если вы находитесь в одном населенном пункте, но вам нашли работу в другом, то мы предлагаем транспортные субсидии. В прошлом году социальная помощь охватила более 20 000 семей, из которых 50 процентов — многодетные семьи, 47 процентов — люди с инвалидностью и 35 процентов — пенсионеры.