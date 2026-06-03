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3 Июня 2026, 16:56
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Германия установила новый рекорд по количеству выданных паспортов

В 2025 году гражданство страны получили 332 500 иностранцев — такие данные приводит Федеральное статистическое управление.

Германия установила новый рекорд по количеству выданных паспортов.
Германия установила новый рекорд по количеству выданных паспортов.

Это на 40 500 человек превышает показатель 2024 года. В целом с начала ведения статистики в 2000 году число натурализованных граждан за один год до сих пор не превышало 300 000.

Каждый пятый новый гражданин Германии — родом из Сирии. Всего гражданство ФРГ получили 65 600 человек сирийского происхождения. Хотя выходцы из этой страны по-прежнему лидируют, по сравнению с 2024 годом число их натурализаций сократилось на 21%. За ними с большим отрывом следуют граждане Турции — 34 100 турок получили немецкие паспорта. Это составляет 10% от всех натурализаций.

Значительный рост наблюдается также среди российских мигрантов. 19 700 россиян получили гражданство, что составляет 6% от всех случаев. Это также на 51% больше показателя 2024 года.

Одной из заметных групп в 2025 году также стали американцы: число граждан США, получивших немецкие паспорта, увеличилось более чем вдвое и достигло 6 600.

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