Германия установила новый рекорд по количеству выданных паспортов.

Это на 40 500 человек превышает показатель 2024 года. В целом с начала ведения статистики в 2000 году число натурализованных граждан за один год до сих пор не превышало 300 000.

Каждый пятый новый гражданин Германии — родом из Сирии. Всего гражданство ФРГ получили 65 600 человек сирийского происхождения. Хотя выходцы из этой страны по-прежнему лидируют, по сравнению с 2024 годом число их натурализаций сократилось на 21%. За ними с большим отрывом следуют граждане Турции — 34 100 турок получили немецкие паспорта. Это составляет 10% от всех натурализаций.

Значительный рост наблюдается также среди российских мигрантов. 19 700 россиян получили гражданство, что составляет 6% от всех случаев. Это также на 51% больше показателя 2024 года.

Одной из заметных групп в 2025 году также стали американцы: число граждан США, получивших немецкие паспорта, увеличилось более чем вдвое и достигло 6 600.