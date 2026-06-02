theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
2 Июня 2026, 19:15
2 447
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Германии разрабатывают новый мужской контрацептив - без гормонов

В новом исследовательском проекте ContraPur, рассчитанном на три года, участвуют пять университетов из Мюнхена, Бонна, Ахена, Гисена и Мюнстера.

В Германии разрабатывают новый тип контрацептива для мужчин - без гормонов.
В Германии разрабатывают новый тип контрацептива для мужчин - без гормонов.

Федеральное министерство исследований, технологий и космоса выделило на него 3 млн евро. По мнению экспертов, исследование может повлиять на глобальную политику в сфере здравоохранения, пишет dw.com

Команда ученых должна разработать негормональный метод контрацепции для мужчин, расшифровав молекулярные и физиологические процессы в яичках и научившись воздействовать на них. Так появится возможность блокировать движение сперматозоидов и делать мужчин "временно бесплодными", не нарушая их фертильность в будущем.

"В ContraPur мы используем совершенно новый подход в исследованиях контрацептивов. Наша цель - разработать безопасный, обратимый и негормональный метод, который откроет новые возможности планирования семьи для мужчин и одновременно будет способствовать более справедливому распределению ответственности", - говорит координатор проекта профессор Марк Шпер.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте