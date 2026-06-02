В Германии разрабатывают новый мужской контрацептив - без гормонов
В новом исследовательском проекте ContraPur, рассчитанном на три года, участвуют пять университетов из Мюнхена, Бонна, Ахена, Гисена и Мюнстера.
Федеральное министерство исследований, технологий и космоса выделило на него 3 млн евро. По мнению экспертов, исследование может повлиять на глобальную политику в сфере здравоохранения, пишет dw.com
Команда ученых должна разработать негормональный метод контрацепции для мужчин, расшифровав молекулярные и физиологические процессы в яичках и научившись воздействовать на них. Так появится возможность блокировать движение сперматозоидов и делать мужчин "временно бесплодными", не нарушая их фертильность в будущем.
"В ContraPur мы используем совершенно новый подход в исследованиях контрацептивов. Наша цель - разработать безопасный, обратимый и негормональный метод, который откроет новые возможности планирования семьи для мужчин и одновременно будет способствовать более справедливому распределению ответственности", - говорит координатор проекта профессор Марк Шпер.