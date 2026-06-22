Германия перебрасывает 5 000 военных к границе с Беларусью.

Бундесвер продолжает перебрасывать войска в Литву для обороны восточного фланга НАТО. Всего там к концу 2027 года планируется разместить на постоянной основе почти пять тысяч немецких военных.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас говорит, что подготовка идёт даже с опережением графика. На месте густого леса появляются новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения, пишет bild.de

«При формировании немецкой бригады всё идёт по плану. Что касается первой фазы строительства, мы даже на десять месяцев опережаем план. Это означает, что мы очень далеко продвинулись в создании инфраструктуры и можем раньше начать вторую фазу. [...] Мы можем исходить из того, что Германия и Литва в любом случае будут готовы к концу 2027 года, если не раньше. Бригада будет полностью оснащена и готова», — сказал Каунас газете WELT.

Сдерживание на восточном фланге НАТО

Для сдерживания на восточном фланге НАТО эта бригада под командованием генерала Кристиана Хубера «чрезвычайно важна», заявил Каунас. Её размещение он называет «вехой для германо-литовских отношений». В Литве уже размещено около 1 800 немецких военных. В этом месяце они проводят учения в Пабраде, всего в 20 километрах от белорусской границы. 45-я танковая бригада на этих учениях под названием Freedom Shield («Щит свободы») взаимодействует с 203-м танковым батальоном из Аугустдорфа и частями 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха. Оба батальона должны в следующем году переехать в Литву.