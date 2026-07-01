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euronews.com logoeuronews
1 Июля 2026, 07:18
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В Финляндии отключили последние стационарные телефоны

В Финляндии состоялся последний звонок по стационарному телефону: страна окончательно отказывается от медных линий в пользу оптики.

В Финляндии отключили последние стационарные телефоны.
В Финляндии отключили последние стационарные телефоны.

Во вторник Финляндия окончательно отключила аналоговую стационарную телефонную связь, существовавшую почти 150 лет, став очередной страной, переходящей на полностью цифровую инфраструктуру, пишет euronews.com

Эстония, Нидерланды, Норвегия и Испания уже сделали такой шаг: по всему миру страны прокладывают оптоволоконные линии, способные передавать и интернет‑трафик, и голосовые вызовы.

Стационарная телефонная сеть Финляндии начала работать ещё в 1880‑х годах, но, как и везде, цифровая революция постепенно вытеснила старую технологию, основанную на медных проводах.

В этой северной стране, родине мобильного гиганта Nokia, стационарная связь практически полностью уступила место мобильным телефонам.

Компания Elisa, последний крупный оператор фиксированной связи, использовавший медные линии, отметила завершение работы сети телефонным разговором между главой фирмы Топи Маннером и директором национального агентства связи и транспорта Яркко Сааримаки.

Во время беседы они вспоминали, как пользовались стационарными телефонами. Маннер рассказал, как в юности, живя в Лондоне в 1980‑е годы, созванивался с семьёй раз в неделю в строго оговорённое время, чтобы все были дома.

Они поговорили и о будущем мобильных технологий, а в конце попрощались неформальным словом «kuulemiin», что по‑фински означает «поговорим позже».

Источник
euronews.com logoeuronews
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