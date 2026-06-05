theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 15:21
1 525
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Финляндия тестирует систему раннего предупреждения, выявляющую угрозы для подводных кабелей

Финская пограничная служба и ВМС Финляндии испытали новую систему, призванную выявлять угрозы для подводных кабелей до того, как случатся какие-то инциденты.

Финляндия тестирует систему раннего предупреждения, выявляющую угрозы для подводных кабелей.
Финляндия тестирует систему раннего предупреждения, выявляющую угрозы для подводных кабелей.

Об этом говорится в заявлении финской пограничной службы и телекоммуникационной компании Elisa Oyj, передает eurointegration.com.ua

По их словам, на этой неделе стороны провели успешные полевые испытания системы раннего предупреждения.

Подводные телекоммуникационные кабели, линии электропередачи и газопроводы в Балтийском море были повреждены в результате нескольких инцидентов.

Во многих случаях это произошло из-за того, что корабли тянули свои якоря по морскому дну.

Некоторые эксперты, работающие в регионе Балтийского моря, обвиняют Россию в ведении так называемой гибридной войны, хотя национальные органы власти публично не сообщили, признали ли они эти повреждения диверсией или халатностью.

Система базируется на распределенном акустическом зондировании, где подводный оптоволоконный кабель наблюдает и измеряет вибрации морского дна.

Elisa и пограничная служба работали над проектом вместе с финским оператором системы передачи электроэнергии Fingrid Oyj, владельцем газопровода Gasgrid Finland Oy, Геологической службой Финляндии, Военно-морской академией и Институтом сейсмологии Хельсинкского университета.

Недавние испытания включали военные корабли, водолазов и подводного робота, имитировали неисправности и угрозы для подводной инфраструктуры. Планируется, что система автоматически будет оповещать органы власти и владельцев критической инфраструктуры, если обнаружит что-то подозрительное, например, перетягивание якоря вблизи подводных объектов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте