Финляндия тестирует систему раннего предупреждения, выявляющую угрозы для подводных кабелей.

Об этом говорится в заявлении финской пограничной службы и телекоммуникационной компании Elisa Oyj, передает eurointegration.com.ua

По их словам, на этой неделе стороны провели успешные полевые испытания системы раннего предупреждения.

Подводные телекоммуникационные кабели, линии электропередачи и газопроводы в Балтийском море были повреждены в результате нескольких инцидентов.

Во многих случаях это произошло из-за того, что корабли тянули свои якоря по морскому дну.

Некоторые эксперты, работающие в регионе Балтийского моря, обвиняют Россию в ведении так называемой гибридной войны, хотя национальные органы власти публично не сообщили, признали ли они эти повреждения диверсией или халатностью.

Система базируется на распределенном акустическом зондировании, где подводный оптоволоконный кабель наблюдает и измеряет вибрации морского дна.

Elisa и пограничная служба работали над проектом вместе с финским оператором системы передачи электроэнергии Fingrid Oyj, владельцем газопровода Gasgrid Finland Oy, Геологической службой Финляндии, Военно-морской академией и Институтом сейсмологии Хельсинкского университета.

Недавние испытания включали военные корабли, водолазов и подводного робота, имитировали неисправности и угрозы для подводной инфраструктуры. Планируется, что система автоматически будет оповещать органы власти и владельцев критической инфраструктуры, если обнаружит что-то подозрительное, например, перетягивание якоря вблизи подводных объектов.