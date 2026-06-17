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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Июня 2026, 20:45
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В Финляндии одобрили закон, позволяющий хранить ядерное оружие на ее территории

В среду финские депутаты проголосовали за законопроект, позволяющий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это необходимо для национальной обороны.

В Финляндии одобрили закон, позволяющий хранить ядерное оружие на ее территории.
В Финляндии одобрили закон, позволяющий хранить ядерное оружие на ее территории.

Решение было принято 125 голосами против 61. Правительство заявило, что это изменение направлено на усиление сдерживающего эффекта в условиях все более непредсказуемой ситуации с безопасностью, передает eurointegration.com.ua

"Этим законопроектом мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем возможность полноценного использования ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии", – прокомментировал министр обороны Антти Хаккянен.

Этот законодательный акт приближает правила Финляндии по ядерному оружию к правилам других членов Организации Североатлантического договора после того, как страна присоединилась к Альянсу в 2023 году.

Европейские правительства пересматривают политику сдерживания на фоне неопределенности относительно намерений России и сомнений относительно долгосрочной надежности гарантий безопасности со стороны США.

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона по распространению ядерного сдерживания Франции по всей Европе. Ожидается, что политические деятели в Хельсинки примут решение по этому вопросу осенью.

Голосование в финском парламенте состоялось после острых дебатов. Некоторые оппозиционные партии оспаривали планы правительства, заявляя, что правящие партии не смогли достичь широкого парламентского консенсуса в этом процессе, как это обычно бывает в случае принятия важных решений в сфере внешней политики или политики безопасности.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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