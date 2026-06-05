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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 22:31
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Финляндия намерена сократить пособия по безработице для иммигрантов

Правительство Финляндии предлагает сократить пособия по безработице для иммигрантов на десять процентов.

Финляндия намерена сократить пособия по безработице для иммигрантов.
Финляндия намерена сократить пособия по безработице для иммигрантов.

Законопроект, представленный в парламенте, предусматривает, что иммигранты, прожившие в Финляндии менее трех лет, будут получать пособие по безработице примерно на 77 евро в месяц меньше, чем другие безработные, передает eurointegration.com.ua

На начальном этапе иммигранты будут получать сокращенное пособие в размере 33,64 евро в день, то есть в среднем около 723 евро в месяц вместо обычных 800 евро.

Полное пособие можно получить и до истечения трех лет: для этого нужно либо выполнить условие по трудовому стажу, либо доказать достаточное владение финским или шведским языком на экзамене. Правительство обосновывает новый законопроект стимулированием интеграции.

Весной этот план правительства уже столкнулся с трудностями.

Выяснилось, что сокращение пособий иммигрантам, задуманное ради экономии, приведет к обратному эффекту – росту бюджетных расходов. Первоначальная оценка чиновников была в корне неверной.

Причина роста расходов в том, что благодаря новому законопроекту у иммигрантов появляется право на языковое обучение или услуги по содействию трудоустройству в течение шести месяцев с начала безработицы. Организация этих услуг стоит денег.

Весной власти опасались, что расходы могут составить даже десятки миллионов евро в год.

В итоге новый законопроект содержит оценку, согласно которой в целом реформа ухудшит состояние государственных финансов почти на 10 миллионов евро в год.

Судьба законопроекта в парламенте еще не решена. Его также рассмотрит конституционный комитет.

Председатель конституционного комитета Хейкки Вестман заявил, что конституция не препятствует сокращению помощи для иммигрантов.

Все зависит от того, достаточно ли весомы основания для сокращения помощи.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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