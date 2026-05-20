Финляндия ищет добровольцев, которых будут бесплатно кормить местной едой.

Многие страны Европы давно славятся своей кухней, ради которой туристы приезжают со всего мира. Впрочем, финская кухня пока не входит в этот список - но в Финляндии хотят это изменить, передает unian.net со ссылкой на euronews.com

Visit Finland планирует популяризировать национальную гастрономию и пригласил 16 участников попробовать лучшие блюда страны. В туристическом ведомстве надеются, что вскоре "финская кухня" будет стоять в одном ряду с такими известными гастрономическими брендами Европы, как итальянская, греческая, испанская или французская.

В сентябре для счастливчиков организуют специальные "официальные дегустационные меню", которые должны продемонстрировать лучшие вкусы разных регионов страны.

Перед этим туристическое агентство опросило жителей "самой счастливой страны мира", чтобы выяснить, какие блюда и вкусы, по их мнению, лучше всего олицетворяют Финляндию и ее регионы.

После такого гастрономического исследования к созданию меню пригласили одних из лучших шеф-поваров страны.

Два региона - две совершенно разные кухни

Запланировано два мероприятия - по восемь гостей в каждом. Одно состоится в регионе Побережье и Архипелаг, другое - в дикой природе Лапландии.

В регионе Побережье и Архипелаг меню будет создавать Эрик Мансикка. Его ресторан Kaskis в городе Турку стал первым заведением за пределами Хельсинки, получившим звезду Michelin в 2022 году. Через три года ресторан также был отмечен "зеленой" звездой Michelin за устойчивый подход.

В Лапландии за кухню будет отвечать шеф Джоэл Маннинен - главный повар ресторана Sky Kitchen and View в Рованиеми, расположенного на холме Оунасваара с панорамным видом. В 2025 году он победил в чемпионате молодых шеф-поваров Финляндии, а уже в следующем году завоевал серебро на мировом чемпионате среди молодых поваров.

Участники могут выбрать один из двух регионов, а победители получат четырехдневное путешествие с полностью оплаченными расходами.

Программа будет включать насыщенный маршрут с различными активностями и, конечно же, большим количеством еды, а кульминацией станет уникальный дегустационный ужин.

Как подать заявку

Чтобы получить шанс попасть в число гостей, желающим придется выполнить несколько условий.

Нужно опубликовать короткое видео в TikTok или Instagram и ответить только на один вопрос: "Почему вы хотите Have Some Finnish?" - игра слов, которая одновременно намекает и на финскую культуру, и на знакомство с ней "на вкус".

Подавать заявки можно как самостоятельно, так и в паре. Прием заявок стартовал 18 мая и продлится до 9 июня. Победителей объявят 29 июня.