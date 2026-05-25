Финляндия планирует наладить массовое производство ИИ-дронов для армии.

Об этом говорится в заявлении главы компании Пану Роутила, передает report.az

По ее данным, Patria будет отвечать за выпуск беспилотников, а Nest AI - за программное обеспечение и интеграцию ИИ в системы управления.

"Существует потребность в разработке таких систем в Европе для европейских армий. Помимо крупной бронетехники, Patria хочет стать лидером и в сфере беспилотных систем", - заявил глава компании.

Основатель Nest AI Петер Сарлин отметил, что Европа до сих пор не имела собственного аналога Palantir Technologies (американская компания, разрабатывающая системы анализа данных и ИИ для армии и спецслужб) для управления войсками на базе ИИ. По его словам, война в Украине показала необходимость систем, способных обучаться прямо на поле боя.

"Украина показала, что современная война требует беспилотных систем с ИИ, который способен обучаться прямо на поле боя, а не остается неизменным после поставки", - подчеркнул Сарлин.