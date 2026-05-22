Граждан Молдовы предупреждают о фальшивых предложениях работы в Финляндии.

Посольство Финляндии в Бухаресте рекомендует не платить деньги и не доверять таким предложениям, пишет rupor.md

Дипмиссия уточняет, что граждане Молдовы часто обращаются в посольство с жалобами на обман со стороны лиц, обещавших работу, чаще всего на пивоваренных заводах. Мошенники требуют деньги за посреднические услуги и оформление документов.

По данным посольства, желающие легально работать в Финляндии должны иметь прямой контракт с работодателем. Заявление на вид на жительство подаётся онлайн через платформу EnterFinland вместе с необходимыми документами и официальной оплатой.

Сбор за рассмотрение заявки составляет от 380 до 740 евро в зависимости от типа работы. Процедура не предполагает посредников или дополнительных комиссий третьим лицам.

Также отмечается, что граждане Молдовы с биометрическим паспортом не нуждаются в визе для туристических поездок в Финляндию.