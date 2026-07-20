В Европе появился новый пешеходный туристический маршрут, охвативший шесть стран.

Маршрут под названием "Волчья тропа" (Wolf Trail) общей длиной 3 494 км стартует в Польше, а заканчивается в Италии.

Маршрут состоит из семи непрерывных этапов, а общий набор высоты на нем – более 78 400 метров, что эквивалентно примерно девятикратному восхождению на Эверест. То есть приключение явно не для слабаков, передает unian.net со ссылкой на timeout.com

Издание отмечает, что в среднем прохождение всего маршрута занимает 4-6 месяцев, и лучше всего проходить его с апреля по сентябрь, чтобы избежать ранних альпийских метелей.

При этом на маршруте туристы используют загружаемые GPX-файлы (стандартный текстовый формат на основе XML для обмена данными GPS, содержащими географические координаты) для планирования ежедневных пополнений запасов в городах и поиска разрешенных мест для кемпинга.

Этапы маршрута "Волчья тропа"

Поход начинается с 428-километрового участка вдоль плоского балтийского побережья Польши от Хеля до Свиноуйсьце.

Далее маршрут поворачивает вглубь страны, перетекая в грандиозный 1930-километровый путь через Германию, начиная с исторических средневековых городов, таких как Росток, а затем проходя по извилистым тропам, через Швейцарию ведущим к австрийской границе.

Затем следует 392-километровый участок через Альгойские Альпы, где можно сделать цивилизованный привал в городе Инсбрук.

Заключительный отрезок – настоящий шедевр. Он следует по маршруту Виа Альпина прямо через изрезанные Доломиты и словенский национальный парк Триглав, прежде чем, наконец, вывести на набережную Триеста в Италии, чтобы выпить победный коктейль на берегу Адриатического моря.

Маршрут уже был проверен канадской профессиональной туристкой Лорен Роерик. В апреле 2026 года она провела несколько месяцев, проверяя безопасность маршрута, инфраструктуру и неизбежные логистические проблемы, сглаживая шероховатости.

Этот маршрут проповедует концепцию сквозного похода, что означает прохождение непрерывного, эпического маршрута с одним лишь рюкзаком на спине и поиском новых ресурсов в каждом новом городе на пути. А это та еще задача, учитывая печально известные строгие европейские законы о кемпинге.

"Хотя пешие походы являются частью немецких корней, наши тропы и кольцевые маршруты не подходят для многодневных походов и дикого кемпинга, поскольку палатку нельзя просто так поставить где попало", – пояснила местный фотограф и создатель контента Анна Хейпель. И она не преувеличивает, ведь установка палатки в немецком лесу – это верный способ получить крупный штраф.

Чтобы туристы могли пройти такой маршрут легально, туристический бренд Jack Wolfskin объединил 3 500 километров существующих исторических троп. Проложив весь маршрут непосредственно через предварительно одобренные туристические лагеря, горные хижины и местные деревни, туристы смогут получить захватывающие ощущения от сложного континентального пешего похода, но с полностью легальной системой безопасности и горячим душем в конце каждого участка.