8 Июля 2026, 17:48
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Пригородный автобус № 37 будет курсировать по измененному маршруту в обратном направлении
Изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия на улице Отоваска.
Как сообщили в муниципальном предприятии «Городской автобусный парк», автобусы перенаправлены на улицу Константина Стамати, далее они будут следовать по улицам Виерилор, Алексея Матеевича и Пэчий, после чего вернутся на обычный маршрут, передает noi.md
Власти заверили, что предоставят обновленную информацию сразу после завершения ремонтных работ и возобновления движения по стандартному маршруту.
За дополнительной информацией пассажиры могут обратиться в диспетчерскую Городского автобусного парка по телефону 022 83 73 17.