Маршрут автобуса № 24, курсирующего в Колоницу, будет продлён.

Это позволит увеличить число жителей пригорода, имеющих прямой доступ к муниципальному общественному транспорту.

«Мы обсудили с примаром Колоницы Анжелой Запорожан корректировку дорожной инфраструктуры, необходимую для проведения этих изменений.

В настоящее время обустраивается площадка в конце улицы Рэсэритулуй, определяется расположение остановок ожидания, и в кратчайшие сроки станет возможным продление маршрута. Таким образом, ещё несколько сотен жителей Колоницы смогут напрямую пользоваться муниципальным общественным транспортом», — заявил Ион Чебан, передает noi.md

Он добавил, что мэрия Кишинёва вложила огромные средства в модернизацию общественного транспорта.

Масштаб этих крупных инвестиций отражен в радикальном обновлении муниципального автопарка, для которого было закуплено 400 единиц транспорта. В то же время мэрия Кишинёва ежегодно субсидирует общественный транспорт почти на 1 миллиард леев.