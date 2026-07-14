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noi.md logonoi
14 Июля 2026, 16:41
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Маршрут автобуса № 24, курсирующего в Колоницу, будет продлён

Это позволит увеличить число жителей пригорода, имеющих прямой доступ к муниципальному общественному транспорту.

Маршрут автобуса № 24, курсирующего в Колоницу, будет продлён.
Маршрут автобуса № 24, курсирующего в Колоницу, будет продлён.

«Мы обсудили с примаром Колоницы Анжелой Запорожан корректировку дорожной инфраструктуры, необходимую для проведения этих изменений.

В настоящее время обустраивается площадка в конце улицы Рэсэритулуй, определяется расположение остановок ожидания, и в кратчайшие сроки станет возможным продление маршрута. Таким образом, ещё несколько сотен жителей Колоницы смогут напрямую пользоваться муниципальным общественным транспортом», — заявил Ион Чебан, передает noi.md

Он добавил, что мэрия Кишинёва вложила огромные средства в модернизацию общественного транспорта. 

Масштаб этих крупных инвестиций отражен в радикальном обновлении муниципального автопарка, для которого было закуплено 400 единиц транспорта. В то же время мэрия Кишинёва ежегодно субсидирует общественный транспорт почти на 1 миллиард леев.

Источник
noi.md logonoi
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