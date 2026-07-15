Пограничная полиция рекомендует альтернативные маршруты в летний сезон.

В связи с высокой интенсивностью движения на отдельных пунктах пропуска Пограничная полиция рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными пунктами пересечения государственной границы.

КПП «Леова–Бумбэта» является удобной альтернативой, позволяющей снизить нагрузку на другие пункты пропуска и сократить время ожидания, передает noi.md

«Заранее планируйте маршрут, проверяйте ситуацию на пунктах пропуска через государственную границу и выбирайте наиболее удобный маршрут для более быстрой и комфортной поездки.

Актуальную информацию о дорожной обстановке и другие сведения можно получить на официальном сайте Пограничной полиции или связаться с нами по горячей линии +373 22 259 717», — говорится в сообщении Пограничной полиции.