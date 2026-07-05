В Европе началась новая волна лесных пожаров после аномальной жары.

Крупные лесные пожары в последние дни произошли на юге Франции, в Греции, Испании и Португалии.

Так, более 580 пожарных борются с огнем на площади в 930 гектаров примерно в 35 километрах к западу от города Перпиньян в Восточных Пиренеях. Еще 900 гектаров леса сгорело к северу от Нарбонны, о пожарах также сообщили власти Лансона и Упии, передает dw.com

В Греции пожары достигли застроенных районов в муниципалитете Ореокастро неподалеку от Салоников. Там горят территории двух предприятий, огонь подбирается к жилым домам. Ранее пожары также вспыхнули в регионе Халкидики, на острове Саламин и на юге страны.

На северо-востоке Каталонии вблизи города Ла-Бисбаль-д'Эмпорда огонь уничтожил около 2200 гектаров растительности, возгорание лишь частично взято под контроль. В Португалии, по оценкам спасательных служб, пожар уже уничтожил около 10 000 гектаров леса.

Второй по величине уровень предупреждения о лесных пожарах также действует в горах Гарц в Германии, пишет Der Spiegel. ФРГ накроет новой волной жары уже на следующей неделе.