theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
5 Июля 2026, 18:00
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Европе началась новая волна лесных пожаров после аномальной жары

Крупные лесные пожары в последние дни произошли на юге Франции, в Греции, Испании и Португалии.

В Европе началась новая волна лесных пожаров после аномальной жары.
В Европе началась новая волна лесных пожаров после аномальной жары.

Так, более 580 пожарных борются с огнем на площади в 930 гектаров примерно в 35 километрах к западу от города Перпиньян в Восточных Пиренеях. Еще 900 гектаров леса сгорело к северу от Нарбонны, о пожарах также сообщили власти Лансона и Упии, передает dw.com

В Греции пожары достигли застроенных районов в муниципалитете Ореокастро неподалеку от Салоников. Там горят территории двух предприятий, огонь подбирается к жилым домам. Ранее пожары также вспыхнули в регионе Халкидики, на острове Саламин и на юге страны. 

На северо-востоке Каталонии вблизи города Ла-Бисбаль-д'Эмпорда огонь уничтожил около 2200 гектаров растительности, возгорание лишь частично взято под контроль. В Португалии, по оценкам спасательных служб, пожар уже уничтожил около 10 000 гектаров леса.

Второй по величине уровень предупреждения о лесных пожарах также действует в горах Гарц в Германии, пишет Der Spiegel. ФРГ накроет новой волной жары уже на следующей неделе.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте