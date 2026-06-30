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ipn
30 Июня 2026, 14:18
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Граждан предупреждают о риске возникновения пожаров на площадках для сбора отходов

Предприятие Autosalubritate предупреждает жителей не выбрасывать в мусорные контейнеры непотушенные окурки и легко воспламеняющиеся отходы в условиях высокой температуры и повышенного риска пожаров.

Граждан предупреждают о риске возникновения пожаров на площадках для сбора отходов.
Граждан предупреждают о риске возникновения пожаров на площадках для сбора отходов.

По данным предприятия, даже один непотушенный окурок может стать причиной пожара, особенно когда отходы находятся под воздействием сильной жары. В таких случаях огонь может быстро распространиться от контейнеров на всю площадку для сбора мусора, припаркованные рядом автомобили, зелёные зоны или даже близлежащие здания, передает ipn.md

Муниципальные власти призывают жителей проявлять повышенную ответственность при использовании площадок для сбора отходов в условиях предупреждений о жаркой погоде.

В случае появления дыма или возникновения пожара граждан призывают немедленно сообщить об этом в экстренную службу 112.

Источник
ipn
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