В Европе массово крадут детали Volkswagen: ущерб превышает €2 500.

Владельцы новых моделей Volkswagen в ряде европейских стран все чаще становятся жертвами краж.

По данным informer.rs, целью злоумышленников является радарный модуль, установленный за крупным логотипом Volkswagen на передней решетке. С помощью обычной отвертки преступники снимают эмблему и извлекают датчик, который используется системами адаптивного круиз-контроля и автоматического экстренного торможения, сообщает libertatea.ro

После кражи на приборной панели сразу появляются сообщения об ошибках, а электронные системы помощи водителю перестают работать, что может повлиять на безопасность эксплуатации автомобиля.

Замена радарного модуля и последующая калибровка электронных систем в официальном сервисе могут обойтись более чем в 2 500 евро.

Эксперты отмечают, что украденные детали сложно использовать повторно. Радарные датчики привязаны к конкретному автомобилю и требуют специального программирования и калибровки в авторизованном сервисном центре.

Тем не менее кражи продолжаются, поскольку такие компоненты перепродаются на черном рынке мастерским, готовым работать с подобными деталями.

Специалисты рекомендуют владельцам Volkswagen соблюдать несколько мер предосторожности:

парковать автомобиль в хорошо освещенных местах и под камерами видеонаблюдения;

устанавливать дополнительную защиту передней решетки;

при длительной стоянке в общественных местах закрывать переднюю эмблему, чтобы сделать автомобиль менее привлекательным для злоумышленников.

В некоторых странах официальные импортеры Volkswagen уже начали предоставлять скидки на покупку новых деталей при предъявлении полицейского протокола о краже.