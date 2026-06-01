Европу накрыла мощная жара: Франция созвала кризисные совещания.

Во Франции из-за жары до 41°C правительство созвало кризисные совещания. Жара также охватила Германию и Италию, меняя жизнь городов.

Европа страдает от аномальной жары, из-за которой власти нескольких стран вводят чрезвычайные меры. Во Франции из-за резкого повышения температуры правительство созвало кризисные совещания, а метеорологи предупреждают, что волна жары может стать одной из сильнейших за последние десятилетия, пишет unn.ua со ссылкой на Reuters.

По прогнозам, во Франции температура в ближайшие дни будет достигать 39-40 градусов, а в отдельных регионах может подняться до 41°C. Национальная метеослужба сравнивает нынешнюю жару с рекордными волнами 2003 и 2019 годов.

В Германии также объявили почти общенациональные предупреждения из-за жары. Температура там приближается к 38°C, а синоптики предупреждают о возможных сильных грозах из-за сочетания высокой температуры и влажности.

Жара меняет жизнь городов и туристических центров

В Италии температура воздуха в отдельных регионах достигает 36–37°C. Туристы у Колизея в Риме вынуждены часами находиться под палящим солнцем, тогда как местные жители ищут прохладу в исторических подземных сооружениях и затененных местах.

В Болонье люди охлаждаются у городских фонтанов, а в Варшаве жители и гости города массово отдыхают на берегах Вислы, спасаясь от жары.

Ученые подчеркивают, что из-за изменения климата волны жары в Европе становятся все более частыми и интенсивными. Эксперты предупреждают не только о рисках для здоровья населения, но и о возможных экономических потерях из-за снижения производительности труда и роста потребления электроэнергии.