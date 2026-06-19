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unian.net logounian
19 Июня 2026, 10:40
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После десятилетия роста в Европе отмечается ослабление миграционной волны

В последние годы иммиграция стала спорным вопросом во многих европейских странах.

После десятилетия роста в Европе отмечается ослабление миграционной волны.
После десятилетия роста в Европе отмечается ослабление миграционной волны.

Число беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европе стабилизировалось в 2025 году после более чем десятилетнего роста, поскольку количество заявлений о предоставлении убежища сократилось второй год подряд. Об этом пишет Reuters, передает unian.net

"Число беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европейском союзе и Великобритании в 2025 году составило 9,59 миллиона, что почти не изменилось по сравнению с 9,58 миллионами годом ранее, что свидетельствует о резком изменении тенденции по сравнению со стремительным ростом, наблюдавшемся после вторжения России в Украину", - напомнили в материале.

Согласно отчету, количество заявлений о предоставлении убежища снизилось до 770 тысяч в 2025 году с 1,01 миллиона в 2024 году и 1,1 миллиона в 2023 году.

"Период стремительного роста числа беженцев в Европе, похоже, подошел к концу", - отметил заместитель директора института Томазо Фраттини.

В последние годы иммиграция стала спорным вопросом во многих европейских странах на фоне роста поддержки ультраправых и правых популистских партий.

"Общая стабильность цифр скрывала различия между странами: в Германии, крупнейшей стране-приемнице в Европе, численность беженцев и лиц, ищущих убежища, сократилась на 4,7 %, в Италии - на 17,9 %, тогда как во Франции, Испании и Великобритании был зафиксирован рост", - подчеркнули в публикации.

В отчете отмечается, что снижение показателей в Германии в значительной степени обусловлено уменьшением притока беженцев и натурализацией предыдущих групп беженцев, в частности сирийцев и иракцев, а не их отъездом.

В то же время количество ходатайств о предоставлении убежища, поданных сирийцами, сократилось более чем на 70 % после падения режима Асада в конце 2024 года, тогда как количество ходатайств от венесуэльцев выросло на 24 % - до 91 тысячи.

Согласно отчету, украинцы, как и прежде, составляют почти половину всех беженцев и лиц, ищущих убежища, в Европейском союзе и Великобритании.

Источник
unian.net logounian
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