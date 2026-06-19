Лавров: Европа хочет заморозить конфликт в Украине для введения войск.

Страны Европы хотят затормозить конфликт в Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих», считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента, пишет kommersant.ru

«Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"», — подчеркнул Лавров.