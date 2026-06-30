В Европарламенте требуют расследования в отношении главы ФИФА из-за награды Трампу.

50 депутатов Европарламента требуют, чтобы Международная футбольная ассоциация (ФИФА) провела расследование в отношении президента Джанни Инфантино в связи с возможными нарушениями собственных правил политического нейтралитета.

Об этом говорится в письме евродепутатов, которое оказалось в распоряжении Politico, сообщает "Европейская правда".

В письме депутаты ЕП выражают поддержку жалобе, поданной правозащитной НПО FairSquare, в которой этический комитет ФИФА просят рассмотреть "решение об учреждении ежегодной Премии мира ФИФА и последующее вручение этой премии президенту Трампу".

"Чемпионат мира должен объединять мир. Когда президент ФИФА Инфантино отдаёт предпочтение одному президенту перед другим, это дискредитирует ФИФА и весь турнир", – отметил депутат Европарламента от фракции Renew Барри Эндрюс, написавший это письмо.

В письме также отмечается, что, поскольку этим летом внимание всего мира приковано к ФИФА из-за чемпионата мира по футболу, организация должна рассмотреть жалобу, поданную FairSquare.

"Эта жалоба дает ФИФА возможность доказать свою приверженность принципам политического нейтралитета, прозрачности и подотчетности", – говорится в письме.

5 декабря 2025 года Инфантино вручил Трампу учрежденную ФИФА премию мира. Первая жалоба от FairSquare была подана через три дня после этого.

Глава футбольной федерации не проинформировал Совет ФИФА перед учреждением премии, и критики расценили эту награду как откровенную попытку главы ФИФА задобрить президента США.

Депутаты Европарламента утверждают, что публичные заявления Инфантино в поддержку президента США нарушают устав федерации, в котором указано, что "ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии".

ФИФА подтвердила получение жалобы в декабре, но до сих пор не ответила на письмо депутатов Европарламента.