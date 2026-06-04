ФИФА запретила проносить пластиковые бутылки на стадионы ЧМ-2026
Решение о запрете ФИФА пластиковых бутылок было принято в последний момент из соображений безопасности. Это вызвало волну беспокойства среди болельщиков, так как во время матчей ожидается жаркая погода.
ФИФА запретила пластиковые бутылки на стадионах во время матчей чемпионата мира 2026 года из соображений безопасности, сообщает Reuters.
Изначально организаторы разрешали проносить на стадионы пустые прозрачные пластиковые бутылки, но затем в последний момент ужесточили правила. Под запрет также попали любые другие емкости — чашки, банки и жестяные банки.
Причиной такого решения называют риск травм в случае, если бутылки бросят с трибун. «ФИФА стремится защитить здоровье и безопасность всех игроков, судей, болельщиков, волонтеров и персонала. Решение запретить бутылки принято для предотвращения риска и травм игроков и зрителей», — говорится в заявлении ФИФА.
Изменение правил вызвало недовольство болельщиков из-за жаркой погоды: на некоторых стадионах температура ожидается на уровне 26–28 градусов по Цельсию. Также вызвал вопросы доступ к питьевой воде внутри стадионов. Однако в ФИФА заверили, что будут приняты меры для улучшения условий.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.
Российские сборные и клубы были отстранены от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала военной операции на Украине.