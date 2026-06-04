ФИФА запретила проносить пластиковые бутылки на стадионы ЧМ-2026.

ФИФА запретила пластиковые бутылки на стадионах во время матчей чемпионата мира 2026 года из соображений безопасности, сообщает Reuters.

Изначально организаторы разрешали проносить на стадионы пустые прозрачные пластиковые бутылки, но затем в последний момент ужесточили правила. Под запрет также попали любые другие емкости — чашки, банки и жестяные банки.

Причиной такого решения называют риск травм в случае, если бутылки бросят с трибун. «ФИФА стремится защитить здоровье и безопасность всех игроков, судей, болельщиков, волонтеров и персонала. Решение запретить бутылки принято для предотвращения риска и травм игроков и зрителей», — говорится в заявлении ФИФА.

Изменение правил вызвало недовольство болельщиков из-за жаркой погоды: на некоторых стадионах температура ожидается на уровне 26–28 градусов по Цельсию. Также вызвал вопросы доступ к питьевой воде внутри стадионов. Однако в ФИФА заверили, что будут приняты меры для улучшения условий.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.

Российские сборные и клубы были отстранены от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала военной операции на Украине.