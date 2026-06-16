Трамп пообещал сосредоточиться на Украине после завершения войны с Ираном.

«Теперь, когда с этим покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дональд Трамп также упомянул, что недавно созванивался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому»,— добавил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились 14 июня, в день рождения американского президента. По итогам разговора президенты договорились о визите в Москву спецпредставителей президента США.