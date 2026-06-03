theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Июня 2026, 16:00
3 948
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Европарламенте согласовали новые правила депортации мигрантов

Страны ЕС получат разрешение отправлять людей, получивших отказ в убежище, в «центры возврата» за пределами объединения.

В Европарламенте согласовали новые правила депортации мигрантов.
В Европарламенте согласовали новые правила депортации мигрантов.

Переговорщики Европарламента и стран Евросоюза согласовали новые правила депортации мигрантов из ЕС. Документ разрешает отправлять не получивших убежище лиц в специальные центры за пределами объединения, пишет Politico.

Ключевым условием стало немедленное применение мер по созданию центров возврата — это важно для Нидерландов и Германии. Остальные положения вступят в силу через год. Совет ЕС и Европарламент должны еще утвердить сделку.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что соглашение поможет ЕС вернуть контроль над теми, «кто приезжает в Европейский союз, а также над теми, кто должен его покинуть». По данным Евростата, доля отъезда из Евросоюза среди не получивших убежище мигрантов составляет около 27%.

«Мы должны вернуть людям ощущение, что мы контролируем происходящее», — сказал Бруннер.

Соглашение разрешает странам ЕС отправлять людей, получивших приказ покинуть территорию союза, в «центры возврата» за пределами блока. Несколько стран уже изучают такую возможность, но правозащитные группы предупреждают о рисках злоупотреблений.

Документ также вводит более строгие правила в отношении лиц, считающихся угрозой безопасности, включая обыски жилья, длительное содержание под стражей, запреты на въезд и наказания за отказ от сотрудничества.

«В течение многих лет Европа посылала самый худший сигнал: даже если у вас не было права оставаться, высока вероятность, что ничего не произойдет. Эта эпоха подходит к концу. Если у вас нет права оставаться в Европе, вам придется уехать», — заявил изданию французский евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.

Вместе с этим инициатива встретила противодействие со стороны депутатов от либеральных и левых групп. Так, представительница «зеленых» Мелисса Камара назвала соглашение «юридическим арсеналом, служащим ксенофобской идеологии», раскритиковав центры за пределами ЕС и содержание несовершеннолетних под стражей.

Глава Международного комитета по делам беженцев Марта Веландер заявила, что новые меры знаменуют собой «тревожную новую главу». По ее словам, это приведет к нормализации миграционных рейдов и увеличению риска депортации людей в страны, где они могут столкнуться с преследованиями и пытками.

По состоянию на 2025 год число мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек. При этом годовой прирост числа иностранцев, родившихся за пределами стран ЕС, составил 2,1 млн человек.

В 2010-м в Евросоюзе насчитывалось около 40 млн мигрантов. Таким образом, за последние 15 лет этот показатель увеличился более чем на 60%, а общая доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что Европе грозит уничтожение, в том числе из-за миграционной политики европейских стран. До этого он говорил, что континент захлестнула волна миграции, поэтому он «уже не тот».

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте