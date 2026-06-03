В Европарламенте согласовали новые правила депортации мигрантов.

Переговорщики Европарламента и стран Евросоюза согласовали новые правила депортации мигрантов из ЕС. Документ разрешает отправлять не получивших убежище лиц в специальные центры за пределами объединения, пишет Politico.

Ключевым условием стало немедленное применение мер по созданию центров возврата — это важно для Нидерландов и Германии. Остальные положения вступят в силу через год. Совет ЕС и Европарламент должны еще утвердить сделку.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что соглашение поможет ЕС вернуть контроль над теми, «кто приезжает в Европейский союз, а также над теми, кто должен его покинуть». По данным Евростата, доля отъезда из Евросоюза среди не получивших убежище мигрантов составляет около 27%.

«Мы должны вернуть людям ощущение, что мы контролируем происходящее», — сказал Бруннер.

Соглашение разрешает странам ЕС отправлять людей, получивших приказ покинуть территорию союза, в «центры возврата» за пределами блока. Несколько стран уже изучают такую возможность, но правозащитные группы предупреждают о рисках злоупотреблений.

Документ также вводит более строгие правила в отношении лиц, считающихся угрозой безопасности, включая обыски жилья, длительное содержание под стражей, запреты на въезд и наказания за отказ от сотрудничества.

«В течение многих лет Европа посылала самый худший сигнал: даже если у вас не было права оставаться, высока вероятность, что ничего не произойдет. Эта эпоха подходит к концу. Если у вас нет права оставаться в Европе, вам придется уехать», — заявил изданию французский евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.

Вместе с этим инициатива встретила противодействие со стороны депутатов от либеральных и левых групп. Так, представительница «зеленых» Мелисса Камара назвала соглашение «юридическим арсеналом, служащим ксенофобской идеологии», раскритиковав центры за пределами ЕС и содержание несовершеннолетних под стражей.

Глава Международного комитета по делам беженцев Марта Веландер заявила, что новые меры знаменуют собой «тревожную новую главу». По ее словам, это приведет к нормализации миграционных рейдов и увеличению риска депортации людей в страны, где они могут столкнуться с преследованиями и пытками.

По состоянию на 2025 год число мигрантов в Евросоюзе достигло 64,2 млн человек. При этом годовой прирост числа иностранцев, родившихся за пределами стран ЕС, составил 2,1 млн человек.

В 2010-м в Евросоюзе насчитывалось около 40 млн мигрантов. Таким образом, за последние 15 лет этот показатель увеличился более чем на 60%, а общая доля мигрантов в структуре населения ЕС достигла 14,2%.

В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что Европе грозит уничтожение, в том числе из-за миграционной политики европейских стран. До этого он говорил, что континент захлестнула волна миграции, поэтому он «уже не тот».