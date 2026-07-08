В Европарламенте снова попробуют провести спорный план контроля мессенджеров.

В Европарламенте снова вынесут на голосование продление спорного механизма проверки сообщений, который критики называют «контролем мессенджеров».

Ранее парламент уже дважды отклонял эту инициативу: многие депутаты настаивали, что автоматические проверки должны быть возможны только при конкретном подозрении, сообщает Bild.

Теперь председатель Европарламента Роберта Метсола снова внесла вопрос в повестку, а голосование хотят провести в ускоренном порядке уже в пятницу, 10 июля.

Критики недовольны процедурой: предложение может пройти, если против него не выступит абсолютное большинство парламента, то есть минимум 360 из 719 депутатов. Из-за последней сессионной недели перед летними каникулами часть депутатов может просто не участвовать в голосовании.

«Зеленые» и АдГ называют такой подход попыткой протащить уже отклоненную норму через процедурную лазейку. В ХДС/ХСС критику отвергают и заявляют, что без исключения у властей будет меньше инструментов для борьбы с сексуализированным насилием над детьми.