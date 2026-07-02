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realitatea.md logorealitatea
2 Июля 2026, 21:34
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ТУМ проведет внутреннюю проверку после рейдов миграционной службы в общежитиях

Технический университет Молдовы сообщил, что проверки, проведенные сотрудниками миграционной службы в общежитиях вуза, касались иностранных работников, размещенных там по договорам аренды.

ТУМ проведет внутреннюю проверку после рейдов миграционной службы в общежитиях.
ТУМ проведет внутреннюю проверку после рейдов миграционной службы в общежитиях.

В университете заявили, что ответственность за соблюдение миграционного законодательства, наличие необходимых документов и правовой статус иностранных граждан несут исключительно работодатели, с которыми они заключили трудовые договоры. При этом обязанность постоянно иметь при себе вид на жительство возлагается на самих иностранных работников, передает realitatea.md

Несмотря на это, ТУМ намерен провести внутреннюю проверку, чтобы убедиться в соблюдении требований законодательства, а также оценить условия проживания людей, размещенных в общежитиях.

Напомним, 2 июля Генеральный инспекторат по миграции сообщил о проверках в нескольких общежитиях Кишинева, где проживают иностранные рабочие. По итогам рейдов семь человек были привлечены к административной ответственности за отсутствие при себе вида на жительство.

ТУМ проведет внутреннюю проверку после рейдов миграционной службы в общежитиях

Источник
realitatea.md logorealitatea
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