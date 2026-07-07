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logos.press.md logologos
7 Июля 2026, 20:00
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Миграционная служба Молдовы не справляется с потоком иностранцев

Число иностранцев в Молдове растет: страна превращается из транзитного пункта в конечную точку назначения.

Рост мигрантов усиливает нагрузку на власти Молдовы.
Рост мигрантов усиливает нагрузку на власти Молдовы.

На 30 июня 2026 года в Генеральном инспекторате по миграции на учете состояли 24 178 иностранцев с документами, плюс 53 629 беженцев из Украины с временным статусом, сообщает logos-press.md

Рост оказывает давление на ведомство, которое и без того страдает от острого дефицита кадров, из-за чего крайне ограниченному числу сотрудников приходится справляться с огромным объемом работы.

Диана Салкуцан, госсекретарь МВД, заявила в ходе парламентских слушаний, что весь объем работы по оформлению документов проводят всего 58 офицеров инспектората. Ситуация еще более критическая в сегменте предотвращения и борьбы с незаконным пребыванием, а также проверок на местах, где противодействие рискам для общественного порядка и государственной безопасности возложено на штат всего из 35 человек.

«В результате на каждого офицера миграционной службы приходится в среднем около 1 353 активных дел, что составляет более 110 дел в месяц, включая проверку всей информации, необходимой для выдачи этих документов», — сообщила Салкуцан.

Несмотря на эти ограничения, в период с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года инспекторат применил тысячи санкций, вынес 955 решений о возврате и 2 182 решения об аннулировании права на пребывание.

Ведомство прогнозирует, что, если тенденции первой половины 2026 года сохранятся, годовой объем деятельности учреждения вырастет примерно на 35% по сравнению с прошлым годом. Представители министерства предупреждают, что без оперативного вмешательства и дополнительного бюджетного финансирования для привлечения новых кадров безопасность и эффективный контроль над миграционными потоками окажутся под угрозой, так как текущие человеческие ресурсы объективно не справляются с реальной ситуацией на местах.

«Укрепление Генерального инспектората по миграции, особенно путем пополнения человеческих и операционных ресурсов, является обязательным и важным условием для обеспечения эффективного контроля над миграцией на территории Республики Молдова», — заключила Диана Салкуцан.

Фиктивная регистрация и неприемлемые условия проживания

Слушания были организованы по запросу депутата Марины Морозовой после проверок, проведенных Генеральным инспекторатом по миграции на одном из объектов в муниципии Кишинев. На месте были обнаружены 102 гражданина Бангладеш и Непала, которые работают в 9 молдавских компаниях, но при этом все они были расселены на территории лишь одной фирмы.

При въезде в страну для получения вида на жительство в целях трудоустройства работодатели указали фиктивный адрес в городе Криуляны — в многоквартирном доме, где были выкуплены 11 жилых квартир, в которых, однако, на тот момент никто не проживал. Таким образом, они незаконно изменили место жительства этих иностранцев, перевезя их в муниципий Кишинев на указанный объект, где предоставили им неприемлемые условия для проживания.

Источник
logos.press.md logologos
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