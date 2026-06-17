Чернэуцану: Мы должны контролировать пребывание иностранцев в стране.

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил, что власти должны иметь полный контроль над пребыванием иностранных граждан в Молдове и понимать цель их приезда.

По словам Чернэуцану, первичная проверка и легализация иностранцев относится к компетенции Генерального инспектората по миграции. При этом полиция также анализирует информацию о таких лицах и взаимодействует с миграционными структурами, пишет rupor.md

«Мы должны иметь полный контроль над иностранцами, которые приезжают, и точно установить, какова цель их пребывания здесь, чтобы все это соответствовало закону», — заявил Чернэуцану в эфире передачи Cutia Neagră.

Чернэуцану привел в пример убийство на террасе в секторе Рышкановка в 2024 году. По его словам, человек, связанный с этим делом, был известен как разыскиваемый в других государствах, поэтому власти должны заранее понимать, кто въезжает в Молдову, на каких основаниях находится в стране и какие риски может представлять.

Глава ГИП также сказал, что полиция не фиксировала тяжких преступлений с участием мигрантов.

«Я видел на прошлой неделе, что кто-то заявлял, будто было изнасилование. Такой жалобы зарегистрировано не было. Я видел определенные манипуляции. Изнасилований с участием иностранцев у нас не было. Мы не можем сказать, что были зарегистрированы какие-то преступления, особенно если речь идет о тяжких, особо тяжких и исключительно тяжких преступлениях. Что касается правонарушений или легких преступлений, возможно, отдельные случаи есть», — сказал Чернэуцану.