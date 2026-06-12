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noi.md logonoi
12 Июня 2026, 18:54
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Власти Молдовы тестируют европейские методы контроля за химическими веществами

Молдова провела молдо-шведские пилотные учения по совершенствованию контроля в сфере обращения с химическими веществами.

Власти Молдовы тестируют европейские методы контроля за химическими веществами.
Власти Молдовы тестируют европейские методы контроля за химическими веществами.

Министерство окружающей среды и Инспекция по охране окружающей среды совместно с представителями Таможенной службы провели тестирование европейских методов проверки, которые были непосредственно применены в ходе совместных инспекций экономических операторов, передает noi.md

Мероприятие было посвящено применению законодательства в области обращения с химическими веществами и было организовано при поддержке специалистов из Швеции, которые поделились европейским опытом в сфере контроля, надзора за рынком и правильного применения правовых требований.

Мероприятие включало как учебные сессии, так и практические занятия на местах. Участники проанализировали, как проверяются химические вещества и смеси, начиная с классификации, маркировки и упаковки и заканчивая изучением паспортов безопасности — документов, в которых указано, как следует безопасно использовать, хранить и обращаться с этими продуктами. 

Совместные инспекции дали органам возможность применить на практике представленные методы, лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, и укрепить сотрудничество между учреждениями, занимающимися контролем. 

Благодаря этому пилотному проекту Республика Молдова перенимает передовой европейский опыт, который будет способствовать более эффективному и скоординированному контролю. Цель состоит в обеспечении ответственного обращения с химическими веществами и снижении рисков для здоровья людей, потребителей, работников и окружающей среды. 

Мероприятие было проведено в рамках проекта Twinning «Качество воздуха и окружающая среда», финансируемого Европейским союзом. Проект реализуется в Министерстве окружающей среды Финляндским метеорологическим институтом в партнерстве с Агентством по охране окружающей среды Литвы и Шведским агентством по химическим веществам.

Источник
noi.md logonoi
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