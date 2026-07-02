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logos.press.md logologos
2 Июля 2026, 08:58
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Премьер ищет «честных и мужественных» членов Контрольной службы

Премьер-министр Александру Мунтяну объявил об обновлении команды своей Контрольной службы, обратившись к общественности с призывом откликнуться на приглашение.

Премьер ищет «честных и мужественных» членов Контрольной службы.
Премьер ищет «честных и мужественных» членов Контрольной службы.

«Мы ищем честных, компетентных и мужественных людей, которые не станут защищать личные или групповые интересы и не будут участвовать в сведении счетов. Нам нужны специалисты, готовые защищать государственные интересы и государственные средства», — заявил премьер-министр, сообщает logos-press.md

Он уточнил, что речь идет не о классическом конкурсе, а о процессе внутреннего отбора, в ходе которого резюме кандидатов будут тщательно проанализированы:

«Насколько я понимаю, премьер-министр обладает прерогативой и правом формировать собственную команду, и мы приглашаем тех, кто считает, что может внести свой вклад в этот процесс, направлять нам свои резюме. Мы рассмотрим их коллегиально и отберем кандидатов, соответствующих нашим требованиям, все подробности будут опубликованы на официальном сайте правительства».

Мунтяну подчеркнул, что государство должно исправлять ошибки и демонстрировать результаты без лишних оправданий.

«Государству не нужны объяснения ошибок. Мы должны их исправлять и приносить результаты. Это стандарт, который мы будем применять ко всему правительству и ко всем государственным институтам», — заявил премьер.

Члены Контрольной службы премьер-министра ушли в отставку 24 июня 2026 года. Речь идет о Василе Болдурату и Анжеле Рожков-Чофу, занимавших эти должности с июля 2023 года. Отставки последовали за официальной отставкой Думитру Вангели, директора Государственного предприятия по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением «MoldATSA».

Источник
logos.press.md logologos
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