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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июня 2026, 20:54
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В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро

Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам во вторник проголосовал за создание цифровой валюты, которая должна ослабить зависимость Европы от платежных систем США.

В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро.
В Европарламенте поддержали запуск цифрового евро.

Законодательное предложение о запуске цифрового евро, внесенное Европейской комиссией в 2023 году, получило 43 голоса "за". 14 членов комитета проголосовали "против", а один воздержался, передает eurointegration.com.ua

Европарламент надеется завершить соглашение о создании валюты с государствами-членами ЕС до конца этого года. Пилотный запуск проекта ожидается во второй половине 2027 года, а полноценный выпуск Европейским центральным банком (ЕЦБ) – в 2029 году.

Проект задерживался из-за опасений, распространенных среди ультраправых групп, что цифровая валюта поставит под угрозу конфиденциальность граждан и в конечном итоге заменит наличные деньги.

Цифровая форма денег Европейского центрального банка предназначена для дополнения наличных денег и действующих банковских услуг, а не для их замены.

Согласно предложению, потребители смогут хранить цифровые евро в специальном кошельке с учетом лимита хранения. Система будет поддерживать как онлайн-, так и офлайн-платежи и призвана обеспечить высокий уровень конфиденциальности, поскольку ЕЦБ не сможет напрямую идентифицировать пользователей по их платежным данным.

Согласно данным Европейского центрального банка, на американских платежных гигантов Visa и Mastercard приходится 61% карточных платежей в еврозоне и почти все трансграничные карточные транзакции.

Дебаты о финансовом суверенитете Европы набрали обороты на фоне роста геополитической напряженности и опасений по поводу зависимости блока от иностранной платежной инфраструктуры.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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