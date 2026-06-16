Европарламент отклонил первый проект долгосрочного бюджета стран ЕС.

Европейский парламент отверг сокращения, предложенные в проекте долгосрочного бюджета ЕС на период 2028–2034 годов, как сообщили журналистам на пресс-конференции во вторник депутаты Европарламента Карла Тавареш и Зигфрид Мурешан.

Двое кипрских парламентариев, которые в настоящее время возглавляют переговоры о бюджете между государствами-членами, на прошлой неделе представили компромиссный текст с сокращениями общего бюджета союза на 32,8 млрд евро, передает euronews.com

Эти урезания стали компромиссом между странами, настаивавшими на существенных сокращениях, и теми, кто требовал увеличить финансирование сельского хозяйства и региональных фондов.

Разногласия между законодателями усиливают давление на и без того непростой процесс. ЕС рассчитывает завершить переговоры до конца 2026 года, чтобы не затягивать их до 2027-го, ключевого избирательного года, и растущая дистанция между государствами-членами и позицией Парламента ставит этот план под угрозу.

По мнению Европарламента, предлагаемые сокращения ослабляют и без того недостаточный бюджет, поскольку представленный Европейской комиссией в июле 2025 года план на 2 трлн евро депутаты уже признали недостаточным.

«Европейский парламент решительно отвергает эти сокращения», – заявил Мурешан на пресс-конференции во вторник. «Он категорически возражает против предложения Совета установить финансирование сельского хозяйства и политики сплочения на ещё более низком уровне, чем уже недостаточный объём, предложенный Европейской комиссией».

В своём предложении Европарламент настаивал на увеличении бюджета на 10%. Депутаты также предложили исключить из расчётов бюджета расходы на погашение задолженности по механизму Next Generation EU, общему заимствованию, одобренному в 2020 году для смягчения экономических последствий пандемии COVID-19.

В компромиссном тексте Кипр решил не затрагивать вопросы механизмов бюджетной корректировки, известных как «скидки», поступлений от налогов на уровне ЕС, так называемых собственных ресурсов, а также принципа увязки бюджета с соблюдением верховенства права.

В ответ Европарламент раскритиковал, как он выразился, отсутствие амбиций.

«Нам нужно продвигаться вперёд в вопросе собственных ресурсов», – сказала Тавареш журналистам. «Этого нет в проекте текста. Сокращая расходы и не вводя новые собственные ресурсы, трудно добиться сильного и обновлённого бюджета».

Текущие переговоры по бюджету начались в июле 2025 года, когда Европейская комиссия представила свой проект бюджета на 2 трлн евро, предусматривающий существенный отход от действующей рамки.

Комиссия обозначила три ключевых приоритета расходов: фонд конкурентоспособности, инициативу Global Europe и программы Horizon.

Самое значимое структурное новшество касается порядка распределения региональных, сельскохозяйственных и рыбохозяйственных фондов: Комиссия предложила заменить действующую систему национальными и региональными партнёрскими планами, адаптированными к каждому государству-члену.

В бюджете также зарезервированы средства на погашение заимствований в рамках Next Generation EU.

Проект текста, подготовленный кипрским председательством, станет основой для обсуждения на встрече лидеров ЕС, которая пройдёт в Брюсселе 18–19 июня.