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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Июня 2026, 17:42
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Европарламент принял резолюцию по инцидентам с дронами и действиям России

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой осуждается российская кампания по дестабилизации ЕС и нарушение воздушного пространства ряда европейских стран беспилотниками.

Европарламент принял резолюцию по инцидентам с дронами и действиям России.
Европарламент принял резолюцию по инцидентам с дронами и действиям России.

В резолюции депутаты подчеркивают, что ЕС не поддастся запугиванию кампанией дестабилизации, проводимой Россией, и намерен защищать свою безопасность, передает eurointegration.com.ua

По словам парламентариев, вторжение дронов и нарушение воздушного пространства территории ЕС – это не единичные инциденты, а неотъемлемая часть более широкой стратегии России по запугиванию Евросоюза.

В документе подчеркивается, что Россия "несет полную и однозначную ответственность за эти безрассудные эскалационные атаки", а ее действия представляют собой преднамеренную и систематическую угрозу безопасности, устойчивости и суверенитету ЕС и его государств-членов.

В резолюции выражается решимость защищать безопасность, суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС и продолжать поддерживать Украину. Отмечается, что в связи с этой кампанией дестабилизации необходимо ускорить производство и поставки приоритетного военного оборудования в Украину, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников и ракет.

Напомним, в мае Россия обвинила страны Балтии, в частности Латвию, в том, что они якобы предоставляют свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления атак украинскими беспилотниками по российской территории.

Российские власти, в частности постоянный представитель РФ в ООН, сопровождали эти утверждения угрозами возмездия.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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