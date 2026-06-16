Европарламент дал зеленый свет применению торгового соглашения с США.

Европарламент во вторник утвердил два документа во исполнение тарифных обязательств ЕС по рамочному торговому соглашению с США, подписанному в августе 2025 года.

16 июня Европарламент утвердил два законодательных акта для выполнения тарифных обязательств Евросоюза по рамочному торговому соглашению с США. Оба отражают предварительную договоренность между переговорщиками Совета ЕС и Европарламентом, передает eurointegration.com.ua

Основной проект одобрили 440 голосами за, 151 – против и 50 – воздержались. Он касается отмены тарифов на все промышленные товары из США и предоставляет преференциальный доступ на европейский рынок широкому спектру сельскохозяйственной и рыболовецкой продукции из США.

Второй проект, по расширению беспошлинного импортного режима для лобстеров из США, одобрили 444 голосами за, 152 – против, 54 – воздержались.

Действие первого документа по промышленному и сельскохозяйственному импорту планово завершается в последний день 2029 года. До 30 июня 2029 года Еврокомиссия должна будет представить отчет-оценку влияния этих условий на европейскую промышленность, бизнес и сельское хозяйство, а также на развитие торговли с третьими странами. Оценка может сопровождаться предложением продлить действие такого режима.

Еврокомиссия может приостановить предусмотренные для американских товаров преференции, если США до конца 2026 года не прекратят применять тарифную ставку более 15% на сталь и алюминий из ЕС.

Кроме того, ЕК может приостановить преференции, если Штаты не отреагируют на обеспокоенность ЕС относительно тарифной политики в отношении европейского экспорта, для которых до 24 февраля 2026 года действовал потолок 15%.

Кроме того, предусмотрен предохранитель на случай потенциальных серьезных последствий предоставленных США преференций. В частности, если будут признаки того, что увеличение американского импорта серьезно навредит европейской промышленности и сельскому хозяйству, ЕК может начать по этому поводу собственное расследование, или начать его по обращению одной и более стран-членов или Европарламента.

Кроме того, Еврокомиссия ежеквартально должна отчитываться Европарламенту и Совету ЕС по объемам и стоимости импорта из США, которого касаются данные законодательные акты.

Следующим шагом будет утверждение в Совете ЕС и публикация в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.