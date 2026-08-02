В ЕС заработали требования к маркировке ИИ-контента.

С 1 августа в Евросоюзе поставщики и разработчики систем искусственного интеллекта должны четко и наглядно обозначать контент, созданный с помощью ИИ.

В Европейском Союзе вступило в силу требование явно маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщается на сайте Еврокомиссии в воскресенье, 2 августа. Требования к маркировке - это часть так называемого "Закона ЕС об ИИ" (AI Act) - первого в ЕС комплексного закона, регулирующего сферу искусственного интеллекта, передает dw.com

Теперь поставщики и разработчики систем искусственного интеллекта должны четко и наглядно обозначать определенными метками контент, созданный с помощью ИИ. Это касается, например, изображений, аудио- и видеоконтента, напоминающего реальных людей, объекты, места, сущности или события, а также тексты, "публикуемые для информирования общественности по вопросам, представляющим общественный интерес, без предварительной проверки или редакционного контроля".

Исключения предусмотрены для систем ИИ, выполняющих вспомогательные функции, например, программ для проверки орфографии или инструментов для коррекции фотографий. Исключение также сделано для контента, "носящего явно художественный, творческий, сатирический или вымышленный характер". В таких случаях закон допускает иные способы информирования, которые "не мешают просмотру или восприятию произведения", пишет агентство KNA.

За нарушения директивы ЕС по ИИ предусмотрены штрафы для компаний

Обязательства по маркировке распространяются как на поставщиков ИИ, так и на пользователей, применяющих контент, созданный ИИ, в профессиональных или коммерческих целях. К ним относятся компании, редакции СМИ, профессиональные инфлюенсеры, органы власти и общественные объединения.

Европейские органы будут вправе накладывать штраф за нарушение требований: до 15 миллионов евро, или 3% от годового глобального оборота, для компаний, до 750 тыс. евро для учреждений, органов и агентств ЕС и штрафы "с учетом принципа пропорциональности для малых и средних предприятий".