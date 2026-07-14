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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Июля 2026, 23:59
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Албания впервые временно закрыла участки на пути в ЕС

Албания сделала новый шаг в процессе вступления в Европейский союз и предварительно закрыла первые переговорные разделы, касающиеся науки и исследований, образования и культуры, а также внешних отношений.

Албания впервые временно закрыла участки на пути в ЕС.
Албания впервые временно закрыла участки на пути в ЕС.

Речь идет о главах 25 "Наука и исследования", 26 "Образование и культура" и 30 "Внешние отношения", передает eurointegration.com.ua

"Это значительное достижение свидетельствует о приверженности Албании и ЕС продолжению курса на европейскую интеграцию страны", – заявил министр Ирландии по вопросам европейских дел и обороны Томас Бирн.

Он также призвал Тирану продолжать реализацию ключевых реформ, необходимых для дальнейшего продвижения в переговорах с ЕС.

В целом Албания уже открыла все 33 переговорных раздела в рамках процесса вступления в ЕС.

В то же время в ЕС подчеркнули, что договоренности по отдельным разделам не являются окончательными, пока не будет достигнуто общее согласие по всем направлениям переговоров.

В ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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