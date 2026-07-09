theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июля 2026, 12:45
7 018
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Девять стран ЕС призывают Еврокомиссию приостановить действие новых правил въезда

Коалиция из девяти стран ЕС призывает Брюссель продлить срок действия режима чрезвычайной гибкости в отношении системы въезда/выезда, утверждая, что блок еще не готов постепенно отменять действующие меры предосторожности.

Девять стран ЕС призывают Еврокомиссию приостановить действие новых правил въезда.
Девять стран ЕС призывают Еврокомиссию приостановить действие новых правил въезда.

Об этом говорится в совместном письме стран, с которым ознакомилось Politico, передает eurointegration.com.ua

В письме от 7 июля Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария сообщили комиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру, что первые месяцы работы системы въезда-выезда (EES) выявили "значительные трудности", которые нельзя недооценивать.

Страны подтвердили свою поддержку внедрению новой системы, но призвали Еврокомиссию разрешить продолжить использование встроенного механизма чрезвычайных ситуаций системы после 6 сентября 2026 года, когда истекает срок его действия.

Этот механизм позволяет пограничным органам в исключительных случаях временно приостанавливать сбор отпечатков пальцев и сканирование лиц путешественников, чтобы уменьшить заторы, при этом продолжая регистрировать всех, кто въезжает и выезжает из Шенгенской зоны.

В письме министры девяти стран также просят Комиссию предоставить письменные гарантии по этому вопросу до истечения срока действия текущих гибких условий.

Отмечается, что исполнительный орган ЕС пока не демонстрирует готовности продлить действие текущих гибких условий после 6 сентября.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ЕК приветствует "четкое обязательство" стран по полному внедрению EES и систематической регистрации всех путешественников из стран, не входящих в ЕС. По его словам, законодательство уже содержит меры гибкости, в частности возможность приостановки сбора биометрических данных в течение лета. Пресс-секретарь добавил, что Комиссия остается в "тесном конструктивном контакте" с государствами-членами, которые испытывают трудности на определенных пунктах пересечения границы.

"Существует сильное общее желание добиться того, чтобы система работала повсеместно", – отметил он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте