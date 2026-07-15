ЕС вновь не согласовал 21-й пакет санкций против России.

Евросоюз снова не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, но решил сохранить действующий потолок цен на российскую нефть до 23 июля, чтобы продолжить переговоры по очередному пакету ограничений.

Такое решение приняли постпреды стран ЕС на заседании Комитета постоянных представителей в среду, 15 июля, передает dw.com

Как сообщил на условиях анонимности дипломат ЕС, государства-члены договорились сохранить действующий ценовой предел еще на неделю, чтобы выиграть время для обсуждения оставшихся разногласий по новому санкционному пакету, включая экономические и технические последствия ряда предложенных мер. О каких именно мерах идет речь, дипломат не уточнил.

Пересмотр потолка цен на нефть должен был состояться 15 июля

Дополнительную срочность переговорам придает механизм ценового потолка на российскую нефть. Год назад Евросоюз сделал его плавающим: теперь предельная цена автоматически пересматривается каждые полгода и устанавливается на уровне 15 процентов ниже средней рыночной цены российской нефти.

Очередной пересмотр должен был состояться 15 июля. Без нового решения действующий механизм автоматически повысил бы предельную цену вслед за ростом мировых цен на нефть. Это позволило бы Москве получать больше доходов от нефтяного экспорта.

Решение сохранить нынешний потолок цен до 23 июля дает странам ЕС дополнительную неделю для поиска компромисса по всему 21-му пакету санкций.

Страны ЕС ищут компромисс

13 июля министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе не смогли согласовать 21-й пакет санкций в отношении РФ. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, главным препятствием остаются не технические детали, а готовность государств-членов принимать решения, сопряженные с краткосрочными экономическими и политическими издержками для них самих.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил, что договоренность по самому механизму ценового потолка уже практически достигнута, тогда как остальные элементы 21-го пакета санкций все еще требуют согласования.