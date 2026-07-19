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eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Июля 2026, 17:45
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В ЕС вступил в силу запрет на утилизацию новой одежды и обуви

В ЕС с 19 июля вступил в силу запрет для крупных компаний сдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь.

В ЕС вступил в силу запрет на утилизацию новой одежды и обуви.
В ЕС вступил в силу запрет на утилизацию новой одежды и обуви.

Об этом сообщает SWR, пишет eurointegration.com.ua

Начиная с этого воскресенья, крупные компании-продавцы одежды в ЕС не могут отправлять на утилизацию новую одежду и обувь, которые не были распроданы в соответствии с плановым графиком.

Соответствующее решение было принято еще зимой 2026 года. Запрет вступает в силу для крупных компаний с 19 июля 2026 года, для средних – с июля 2030 года.

По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, до сих пор на утилизацию попадало 4–9 % совершенно новых текстильных изделий из тех, что поступают на рынок в Европе – как правило, вещи, которые не подошли покупателю и были возвращены, либо нераспроданная часть коллекции. На свалках ежегодно оказывается до 600 тысяч тонн текстильных отходов.

Согласно новым требованиям, таким товарам необходимо найти применение, передать на благотворительность или на переработку. Впрочем, запрет не является абсолютным – допускаются исключения для продукции, в отношении которой это невозможно по техническим причинам или из соображений безопасности.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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