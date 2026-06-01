Европейские профсоюзы потребовали ввести обязательные питьевые паузы на работе.

Европейские профсоюзы призвали Еврокомиссию ввести для работников право на обязательные перерывы из-за жары без потери зарплаты. Речь идет о hydration breaks — паузах, во время которых сотрудники могут отдохнуть и выпить воды.

Поводом стали трехминутные питьевые паузы на чемпионате мира по футболу, которые FIFA объясняет защитой игроков от летней жары. Генсек Европейского союза профсоюзов Эстер Линч назвала это «хорошим примером того, как можно адаптировать работу», и заявила, что такие меры нужны не только футболистам, но и строителям, сборщикам фруктов, водителям автобусов и другим работникам, пишет bild.de

Европейский союз профсоюзов представляет 45 миллионов работников из 94 профсоюзов в 42 странах. По данным организации, риск умереть на рабочем месте из-за жары возрастает до 7% при температуре выше 30 градусов и до 15% при температуре выше 38 градусов. В Германии в ближайшие дни ожидается жара выше 40 градусов.