Парламент одобрил создание системы обмена данными о соцобеспечении с ЕС.

Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который создаёт правовую основу для подключения Молдовы к Электронной системе обмена информацией в сфере социального обеспечения (EESSI) после вступления страны в Европейский союз.

Система EESSI используется государствами ЕС, странами Европейской экономической зоны, а также Швейцарией и Великобританией для безопасного и оперативного обмена данными в сфере социальной защиты.

Ожидается, что внедрение системы упростит получение пенсий, пособий и других социальных выплат для граждан Молдовы, которые работают или проживают в европейских странах. Кроме того, сократятся сроки рассмотрения документов, а необходимость в бумажном документообороте будет сведена к минимуму.

Большинство стран, работающих через EESSI, используют приложение RINA/JINA либо его адаптированные версии. Вместе с тем такие государства, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша, внедрили собственные национальные системы.

Как отмечается в пояснении к проекту, использование RINA дает доступ к обновлениям, общей технической поддержке и позволяет распределять расходы между государствами. Разработка собственной платформы обеспечивает больший контроль над технологиями, но требует больше времени и затрат на создание, тестирование и сертификацию.

Закон вступит в силу одновременно с присоединением Республики Молдова к Европейскому союзу.