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agora.md logoagora
25 Июня 2026, 17:36
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ЕС меняет календарь вступления Молдовы на фоне сопротивления Венгрии

Столкнувшись с новым сопротивлением Венгрии, ЕС вынужден изменить планы и теперь намерен до каникул разблокировать два, а не пять кластеров по вступлению Украины и Молдовы.

ЕС меняет планы вступления Украины из‑за сопротивления Венгрии.
ЕС меняет планы вступления Украины из‑за сопротивления Венгрии.

Европейский союз снизил планку своих амбиций в отношении переговоров о вступлении Украины, нацелившись в июле на открытие лишь двух переговорных кластеров вместо пяти, передает agora.md со ссылкой на Euronews.

Обновлённый график в Брюсселе предполагает разблокировку Кластера 6 (внешние связи) и Кластера 2 (внутренний рынок) до летних каникул, сообщили Euronews несколько чиновников и дипломатов. Оставшиеся три должны быть постепенно рассмотрены позже.

Если будет достигнуто единогласие, следующий кластер может быть официально открыт 14 июля во время встречи министров по делам ЕС в Брюсселе.

Хотя этот тупик носит в основном процедурный характер, он подчеркивает сохраняющиеся опасения Венгрии по поводу пути Украины к членству в ЕС.

Для Будапешта открытие всех шести кластеров в короткие сроки означает ускоренное вступление. Большинство государств-членов отвергают такую интерпретацию, рассматривая эти группы лишь как начало трудного и сложного пути.

Венгрия до сих пор не подписала совместные письма, необходимые для разблокировки различных переговорных групп. Отказ был подтвержден во вторник на заседании рабочей группы между государствами-членами, что временно приостановило процесс.

Эта уступка является значительным шагом назад для Брюсселя. Европейская комиссия постоянно указывала на то, что Молдова и Украина технически готовы к переговорам по шести тематическим группам, охватывающим в общей сложности 33 главы.

Украина и Молдова, которые неофициально связаны, открыли тематическую группу 1 в начале этого месяца после двухлетнего ожидания из-за вето Венгрии.

В прошлом месяце Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения, повысила ставки и установила июль в качестве крайнего срока для открытия всех тематических групп.

Источник
agora.md logoagora
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