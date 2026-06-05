theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
5 Июня 2026, 07:18
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В ЕС рассматривают ускорение вступления шести стран

ЕС на предстоящем саммите будет искать новые пути, чтобы ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Белграде.

В ЕС рассматривают ускорение вступления шести стран.
В ЕС рассматривают ускорение вступления шести стран.

На саммите в черногорском городе Тиват европейские лидеры и представители стран-кандидатов планируют пересмотреть методологию расширения блока. По словам Кошты, ЕС стремится избежать разочарования среди кандидатов из-за медлительности процесса и найти способы достигать результатов быстрее, пишет rbc.ua со ссылкой на apnews.com

"Расширение - это не утопия, а то, что может стать реальностью в ближайшие годы. Для этого нам нужно работать больше и быстрее", - подчеркнул председатель Евросовета.

Требования к кандидатам

Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория уже не первый год стремятся присоединиться к Евросоюзу, однако до сих пор не завершили оценку соответствия критериям.

В последнее время ЕС активизировал усилия по их интеграции и стимулированию реформ из-за опасений относительно усиления влияния России и Китая в балканском регионе.

Для получения членства страны должны адаптировать свое законодательство к европейским стандартам в 35 сферах - от правосудия до сельского хозяйства. Открытие и закрытие каждого из этих этапов требует единодушного согласия всех 27 государств-членов ЕС.

Сейчас лидерами в этом процессе являются Черногория и Албания. Вместе с тем отдельным условием для дальнейшей евроинтеграции Сербии и Косово является нормализация их двусторонних отношений.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте