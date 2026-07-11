Книрш: Необходимо быстро сформировать новое правительство для продолжения процесса вступления в ЕС

Новое правительство Республики Молдова должно быть сформировано в кратчайшие сроки для продолжения процесса вступления в Европейский союз. Об этом заявил посол Германии в Кишинёве Хуберт Книрш.

Дипломат прокомментировал отставку кабинета министров Мунтяну и подчеркнул, что политические изменения являются частью естественных процессов демократического государства, а учреждения должны обеспечить преемственность реформ, необходимых для достижения европейской интеграции, передаёт ipn.md

Посол Германии уточнил, что изменение политических событий не следует рассматривать как препятствие на европейском пути страны, отметив, что каждая демократия проходит через периоды перемен.

«В каждом демократическом государстве существуют политические процессы. Мы не машина, работающая на максимальной скорости. Мы доверяем демократическим учреждениям Республики Молдова, и считаем, что эти ситуации будут преодолены. Надеемся, что скоро будет сформировано новое правительство, которое поддержит наш общий проект вступления в Европейский союз, а необходимые реформы будут продолжены», – подчеркнул дипломат Хуберт Книрш в эфире передачи «Cabinetul din Umbră» на телеканале JurnalTV.

Насчёт необходимых для европейской интеграции реформ посол отметил значимость укрепления государственных институтов, особенно судебной системы. «Важно существование сильной судебной системы, не подвластной влиянию», – считает дипломат.

Посол пояснил, что при сохранении темпов проведения реформ цель вступления в ЕС к 2030 году достижима. Всё же дипломат отметил, что скорость реформ не должна преобладать над их качеством.

«Цель вступления в ЕС к 2030 году – хорошая. Мы не будем возводить препятствия на пути к этой цели. Германия сделает всё возможное для её достижения, но я не могу делать прогнозов относительно скорости реформ в Республике Молдова. Реформам нужно время для подготовки и разъяснения их обществу. Это время должно быть предоставлено», – сказал также посол Германии в Республике Молдова.