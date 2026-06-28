Санду: Молдова намерена добиться подписания договора о вступлении в ЕС в 2028 году.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос о перспективах вступления в ЕС.

«Наша цель остается прежней подписать договор о вступлении в Европейский союз до 2028 года, чтобы потом, до 2030 года добиться ратификации документа всеми странами ЕС. Республика Молдова получила положительные оценки со стороны Европейской комиссии и Совета ЕС. Успех процесса зависит от проведения взятых на себя реформ, все должно основываться на заслугах в процесс внедрения реформ», - сказала Санду в эфире телеканала ProTV-Chisinau, передает

Отвечая на вопрос о том, что Молдова остается в одном пакете с Украиной, и интеграция в ЕС будет зависеть и от процесса интеграции соседней страны, глава государства подчеркнула, что «эти два государства будут оцениваться Европейским союзом индивидуально, в зависимости от проведенных реформ и взятых обязательств».

«Европейский курс Молдовы не должен ставиться в зависимость от возможных трудностей, с которыми сталкиваются другие государства-кандидаты в их двусторонних отношениях с членами ЕС. Мы получили множество заверений, что процесс основан на заслугах, и, значит, до тех пор, пока нас не задерживают из-за дополнительных условий, мы должны двигаться дальше. Нельзя оценивать одну страну в зависимости от реформ, проведенных в другой стране. Мы не можем решить проблемы, если у Украины есть двусторонние проблемы с той или иной страной. Так и Украина не может прийти и выполнить за нас условии. Мы вместе идем по пути европейской интеграции, но решения о продвижении переговоров будут приниматься отдельно, на основе результатов, достигнутых каждой страной в процессе реформ и сближения со стандартами ЕС», - заключила Майя Санду.