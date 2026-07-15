Тофан: Наша обязанность — сосредоточить усилия на открытии остальных переговорных глав;

Обязанность властей РМ состоит в том, чтобы сосредоточить все усилия на открытии остальных глав переговорного процесса и подписании Договора о присоединении к Европейскому союзу.

Об этом заявил назначенный кандидат на должность премьер-министра Василе Тофан после того, как в Брюсселе Республика Молдова открыла переговоры по кластеру 6 «Внешние отношения», передаёт moldpres.md

Василе Тофан отметил, что Республика Молдова всего за четыре года смогла подать заявку на вступление в ЕС, получить статус страны-кандидата на вступление, организовать саммит Европейского политического сообщества, получить План экономического роста и принять участие в трёх межправительственных конференциях РМ–ЕС.

Эти результаты были дополнены открытием переговоров по кластеру 6 — «Внешняя торговая политика» и «Внешняя политика, политика безопасности и обороны» — после того, как в июне был открыт кластер 1 «Основополагающие ценности».

По словам Василе Тофана, «эти результаты стали возможны благодаря исключительным усилиям правительств Республики Молдова последних лет, институтов, а также силе граждан, которые смогли сохранить европейский курс».

«Наша обязанность — сосредоточить все усилия на открытии остальных глав переговоров и подписании Договора о присоединении. Мы не имеем права не добиться успеха», — подытожил Василе Тофан.

Республика Молдова и Европейский союз открыли переговоры о присоединении по кластеру 6 — «Внешние отношения» в рамках третьей Межправительственной конференции Республика Молдова-Европейский союз, состоявшейся в Брюсселе.

Открытие кластера 6 состоялось всего через месяц после начала переговоров по кластеру 1 — «Основополагающие ценности», а принятое решение знаменует новый этап в процессе присоединения и подтверждает продвижение переговоров на основе достигнутого прогресса, проводимых реформ и взаимного доверия. Кластер 6 охватывает такие области, как внешняя политика, политика безопасности и обороны, а также общая торговая политика Европейского союза.