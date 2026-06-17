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focus.ua logofocus
17 Июня 2026, 07:09
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В ЕС поставили точку в вопросе компенсации за задержку авиарейсов

27 государств-членов Европейского Союза пришли к решению сохранить текущий трехчасовой порог компенсации, которую авиакомпании обязаны выплачивать пассажирам в случае задержек рейсов.

В ЕС поставили точку в вопросе компенсации за задержку авиарейсов.
В ЕС поставили точку в вопросе компенсации за задержку авиарейсов.

Он будет действовать в следующем своде правил ЕС о правах пассажиров авиакомпаний и был согласован после многолетней дискуссии, пишет focus.ua со ссылкой на reuters.com

Европейская комиссия еще 10 лет назад предложила снизить суммы, на которые имеют право пассажиры.

Согласно правилам, действующим с 2004 года, пассажиры рейсов, задержанных более чем на три часа, могут претендовать на компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро в зависимости от продолжительности полета.

Комиссия предложила повысить порог компенсации до четырех часов, а государства-члены стремились ограничить сумму 500 евро. Однако после дебатов страны ЕС и Европейский парламент наконец договорились все же сохранить действующий статус-кво.

Что касается сборов некоторых авиакомпаний за ручную кладь, то теперь будет разрешено авиакомпаниям брать плату за более габаритные сумки при условии, что они позволяют бесплатно провозить небольшие сумки и включают сборы за ручную кладь в базовую стоимость билета с возможностью предоставления скидок потребителям, которые откажутся от этой услуги.

Эти сборы подверглись широкой критике со стороны ассоциаций по защите прав потребителей по всему ЕС, что вызвало политическую борьбу в 2024 году, когда Министерство по правам потребителей Испании оштрафовало бюджетные авиакомпании на 179 миллионов евро за их взимание. В свою очередь перевозчики обжалуют этот штраф.

Страны также сохранили правила, позволяющие сопровождающему взрослому сидеть рядом с ребенком без дополнительной платы и обязывающие авиакомпании предоставлять больше услуг в случае пропущенных стыковок.

Еще одно нововведение — запрет авиакомпаниям принуждать пассажиров к загрузке мобильного приложения для получения посадочного талона. Такую практику в ноябре прошлого года ввели в Ryanair.

Источник
focus.ua logofocus
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