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logos.press.md logologos
14 Июня 2026, 11:45
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Молдова планирует запустить прямые авиарейсы с Саудовской Аравией

В среду, 17 июня, правительство рассмотрит проект постановления об инициировании переговоров по заключению официального соглашения о воздушном сообщении между двумя государствами.

Молдова планирует запустить прямые авиарейсы с Саудовской Аравией.
Молдова планирует запустить прямые авиарейсы с Саудовской Аравией.

Этот юридический этап является важным шагом для создания необходимой правовой базы, которая позволит авиаоператорам открывать коммерческие маршруты, тем самым способствуя развитию туризма, расширению экономических связей и повышению мобильности граждан, передает logos-pres.md

В рамках этого проекта правительство должно назначить официальную делегацию, ответственную за ведение переговоров по тексту соглашения. 

В состав группы переговорщиков войдут представители министерства инфраструктуры и регионального развития, министерства иностранных дел и Органа гражданской авиации. Возглавит делегацию госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ, который будет уполномочен парафировать итоговый документ.

Источник
logos.press.md logologos
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