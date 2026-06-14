Молдова планирует запустить прямые авиарейсы с Саудовской Аравией.

Этот юридический этап является важным шагом для создания необходимой правовой базы, которая позволит авиаоператорам открывать коммерческие маршруты, тем самым способствуя развитию туризма, расширению экономических связей и повышению мобильности граждан, передает logos-pres.md

В рамках этого проекта правительство должно назначить официальную делегацию, ответственную за ведение переговоров по тексту соглашения.

В состав группы переговорщиков войдут представители министерства инфраструктуры и регионального развития, министерства иностранных дел и Органа гражданской авиации. Возглавит делегацию госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ, который будет уполномочен парафировать итоговый документ.