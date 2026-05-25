moldpres
25 Мая 2026, 18:53
С 25 мая фермеры могут подавать заявки на компенсацию убытков от засухи 2025 года

Фермеры, понесшие убытки от сильной засухи и жары в 2025 году, могут подать, начиная с сегодняшнего дня и до 22 июня, заявки на получение компенсаций от государства.

Правительство выделило 50 миллионов леев на поддержку сельхозпроизводителей, чьи посевы кукурузы и подсолнечника были уничтожены экстремальными климатическими условиями, передаёт moldpres.md

Безвозвратная финансовая помощь будет предоставляться через Агентство по интервенции и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA) из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Получателями являются фермеры, у которых по посевам зафиксирована степень поражения не менее 50%, официально подтверждённая актами о констатации ущерба.

Чтобы получить поддержку, аграрии должны иметь банковский счёт в национальной валюте, не находиться в процедуре несостоятельности или ликвидации и соблюдать международные стандарты прозрачности. Кроме того, пострадавшие земли не должны быть застрахованы от тех же рисков и на тот же период.

Власти уточняют, что акты о констатации ущерба должны соответствовать данным, включённым в сводный отчёт, опубликованный Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Пакет документов, подаваемый в территориальные подразделения AIPA, должен содержать заполненное по утверждённому образцу заявление, декларацию под собственную ответственность, копию статистического отчёта №4 AGR или сертификат, подтверждающий сельскохозяйственные угодья для фермеров, обрабатывающих менее 10 гектаров, а также копию акта о констатации ущерба.

Заявления могут быть поданы до 22 июня 2026 года включительно.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме прямой выплаты на гектар, рассчитанной в соответствии с формулой, установленной для этой меры поддержки.

Согласно официальным данным, по состоянию на 23 октября 2025 года было зарегистрировано 792 акта о констатации ущерба по посевам кукурузы и подсолнечника, при этом общая пострадавшая площадь превысила 56 тысяч гектаров.

Источник
moldpres
